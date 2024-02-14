Рязанец рассказал о собаках, кусающих людей в районе НИТИ

Водитель такси рассказал, что его пассажира укусила бродячая собака. Это произошло в районе «НИТИ Арена». Собака укусила мужчину в ногу.

Рязанец рассказал о собаках, кусающих людей в районе НИТИ. Пост об этом появился в Telegram-канале RZN Life.

Водитель такси рассказал, что его пассажира укусила бродячая собака. Это произошло в районе «НИТИ Арена». Собака укусила мужчину в ногу. Пострадавший уточнил, что перед нападением животное не лаяло, и что он не первый человек, на которого напали.

«Они не лают, ничего, подбегают и кусают, — рассказал мужчина.

Ранее бродячие собаки покусали беременную женщину в Ряжске, напали на двух женщин в Сараях и подростка в Рязани.