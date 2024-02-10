Бастрыкин поручил возбудить дело о нападении собак на беременную в Ряжске
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Председатель СКР Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя регионального СУ СК Алексею Медведкову возбудить уголовное дело по информации о нападении бродячих собак на беременную женщину в Ряжске.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Напомним, в Ряжске 7 февраля на станции бездомные собаки покусали беременную девушку. Следователи начали процессуальную проверку.