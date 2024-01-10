В Рязани водитель маршрутки высадил 11-летнего ребенка

По словам женщины, ее сын сел в маршрутку № 47 на остановке около школы № 53 на улице Крупской. Во время оплаты билета выяснилось, что на карте мальчика не хватает средств, после этого водитель высадил его около ТЦ «Александровский».

В Рязани водитель маршрутки высадил 11-летнего ребенка. Об этом РЗН. Инфо рассказала мама мальчика.

По словам женщины, ее сын сел в маршрутку № 47 на остановке около школы № 53 на улице Крупской. Во время оплаты билета выяснилось, что на карте мальчика не хватает средств, после этого водитель высадил его около ТЦ «Александровский».

"Водитель сказал: «нет денег, иди, как хочешь», и высадил ребенка в мороз. Мальчик шел пешком три остановки. Конечно, он растерялся и расплакался", — рассказала женщина.

Рязанка добавила, что написала жалобу в соответствующие органы.