В Сапожковском районе за кражу с банковской карты осудили мужчину

Его приговорили к условному наказанию.

В Сапожковском районе за кражу осудили мужчину. Об этом со ссылкой на пресс-службу райсуда сообщило издательство « Пресса ».

По информации издания, житель поселка 1999 года рождения втайне от владельца карты перевел на счет деньги. На заседании он согласился с обвинением в полном объеме и раскаялся.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор не вступил в законную силу.