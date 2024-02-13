В Рязанской области 14 февраля ожидается до -18 градусов

Ранее региональное управление МЧС опубликовало метеопредупреждение.

В Рязанской области в среду, 14 февраля, ожидается до -18 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

По данным синоптиков, в области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Гололедица, местами сильная.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/c.

Температура воздуха по региону ночью -18, -13 градусов. Днем — -11, -6 градусов. Ранее в региональном управлении МЧС предупреждали о резком похолодании.