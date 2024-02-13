В Башкирии четверо мужчин забили человека молотком и трубой и отрезали ему ухо

В Башкирии четверо мужчин похитили человека и истязали его. Об этом сообщил портал «Электрогазета.рф».

Инцидент произошел 4 февраля.

Четверо мужчин в масках приехали из Октябрьского в Туймазы к дому 27-летнего потерпевшего. Злоумышленники представились полицейскими, посадили мужчину в Lada Vesta и привезли на территорию металлобазы в Октябрьском. Там они ударили потерпевшего молотком, металлической трубой и отрезали ухо.

По данным пресс-службы республиканского МВД, предприниматель, занимающийся приемкой металла, узнал от знакомой, что в отношении нее совершили действия сексуального характера. Она не стала обращаться в полицию. Узнав имя обидчика, предприниматель с тремя товарищами решил восстановить справедливость.

Потерпевшего нашли охранники одного из предприятий. Они позвонили в «скорую». Медработники доставили пострадавшего в больницу. О произошедшем медики рассказали правоохранителям, возбуждено уголовное дело.

Один из подозреваемых в совершении преступления находится в розыске.