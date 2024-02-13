Осужденный за убийство жены Александр Логунов будет отбывать наказание в Клекотках
Напомним, приговор вынесли 1 ноября.
Осужденный за убийство жены Александр Логунов будет отбывать наказание в Клекотках. Об этом сообщает Telegram-канал «Усы Зызина».
Исправительная колония находится в Скопинском районе.
Напомним, 1 ноября Александру Логунову вынесли приговор за убийство жены. Елена Логунова пропала в июле 2021 года. Рязанцы с матерью пропавшей год искали девушку. В сентябре 2022 года Александр Логунов признался в убийстве.