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Вильфанд спрогнозировал аномальные холода на 80% территории России
По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, в пятницу, 16 февраля, и выходные 80% территории России накроют морозы до 14 градусов ниже нормы.

Вильфанд спрогнозировал аномальные холода на 80% территории России. Об этом пишет ТАСС.

По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, в пятницу, 16 февраля, и выходные 80% территории России накроют морозы до 14 градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что в европейской части страны погода изменится резко: начало недели обещает быть теплым, затем столбики термометров опустятся на 12-14 градусов ниже климатической нормы.