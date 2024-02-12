Вильфанд спрогнозировал аномальные холода на 80% территории России

По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, в пятницу, 16 февраля, и выходные 80% территории России накроют морозы до 14 градусов ниже нормы.

Вильфанд спрогнозировал аномальные холода на 80% территории России. Об этом пишет ТАСС .

По словам главного метеоролога страны Романа Вильфанда, в пятницу, 16 февраля, и выходные 80% территории России накроют морозы до 14 градусов ниже нормы.

Вильфанд отметил, что в европейской части страны погода изменится резко: начало недели обещает быть теплым, затем столбики термометров опустятся на 12-14 градусов ниже климатической нормы.