В Рязанской области зафиксировали 8663 случая заболевания гриппом и ОРВИ

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

За прошедшую неделю в Рязанской области зафиксировали 8663 случая заболевания гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 5 по 11 февраля показатель составил 79,8 на 10 тысяч населения, что соответствует уровню предыдущей недели.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей школьного возраста и взрослого населения.

По данным лабораторного мониторинга в структуре циркулирующих респираторных вирусов фиксировали вирусы гриппа А, парагриппа, аденовирусы и COVID-19.