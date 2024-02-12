В Рязани пропал 63-летний Марс Асянов

С 23 января 2024 года нет данных о местонахождении мужчины.

В Рязани пропал 63-летний Марс Асянов. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

"Внимание! Помогите найти человека! Пропал #Асянов Марс Усманович, 63 года, Рязань", — отмечается в посте.

С 23 января 2024 года нет данных о местонахождении мужчины.

Приметы: рост 167 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Одежда: черная куртка и джинсы, серые ботинки, черная шапка.

Если у кого-то есть какая-либо информация, звоните по номеру 112.