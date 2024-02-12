В Пензе задержали рязанца за продажу чужого автомобиля в автосалон

Возбуждено уголовное дело.

В Пензе задержали 60-летнего рязанца за продажу чужого автомобиля в автосалон. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Пензенской области».

Отмечается, что после оформления сделки мужчина договорился с курьером о доставке автомобиля, стоимостью более миллиона рублей, из Геленджика к месту проживания. Однако, транспорт покупателю доставлен не был. Автоперевозчик перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили, что транспортное средство находится в одном из автомобильных салонов Пензы.

Полицейскими также вычислили личность курьера. Им оказался житель Рязани 1978 года рождения.

Мужчина рассказал, что по пути следования вписал свои данные во второй экземпляр договора купли-продажи и продал его в автосалон. Вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.