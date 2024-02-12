Рязанское предприятие обязали уменьшить выбросы загрязняющих веществ в воздух

Решение вынес Рязанский районный суд.

Рязанское предприятие обязали провести мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Специалисты выяснили, что на предприятии, работающем на объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, не организовали и не проводили мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий.

Для устранения нарушений природоохранный прокурор обратился в суд. Рязанский районный суд требования удовлетворил. На предприятия возложили обязанность по организации мероприятий, их согласованию с Минприродопользования, а также по разработке и утверждению программы производственного экологического контроля для объекта негативного воздействия на окружающую среду 2 категории.

Прокуратура контролирует устранение нарушений.