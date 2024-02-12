Рязанская семья погибшего мальчика объяснила иск на 10 миллионов к Филимонову

Следующее заседание назначили на 6 марта.

В Октябрьском районном суде Рязани продолжили рассматривать гражданский иск о компенсации морального вреда семье погибшего ребенка, которого насмерть сбил сын бывшего вице-губернатора Никита Филимонов. Очередное предварительное заседание состоялось в понедельник, 12 февраля, сообщил корреспондент РЗН. Инфо из зала суда.

Семья погибшего ребенка попросила компенсацию в размере десяти миллионов рублей. Родители предоставили документы об ухудшении их здоровья после трагедии. Отца погибшего мальчика сняли с воинского учета по состоянию здоровья.

На судебном заседании Никита Филимонов не присутствовал. Адвокат предоставил копию трудовой книжки Филимонова, согласно которой сын бывшего вице-губернатора с 18 апреля 2023 года уволен и не работает. Также адвокат предоставил выписки о том, что Филимонов не имеет имущества и транспортных средств. Еще к делу приобщили справку о доходах Никиты Филимонова Согласно справке, остаток на счетах Филимонова -600 рублей.

Следующее заседание назначили на 6 марта.

Напомним, Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора Рязанской области. В марте 2020 года он сбил десятилетнего мальчика в Дашково-Песочне, ребенок погиб. В конце 2022 года Никиту Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.