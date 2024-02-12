Рязанка засняла школьников, которые «громят помойку»

По ее словам, все происходит во дворах домов недалеко от школы № 73.

Рязанка засняла школьников, которые «громят помойку». Видео появилось в группе «Новости Рязани Вконтакте».

«Наблюдаю картину уже не в первый раз. Идут из школы кучкой из 4-6 человек и громят помойку, стоит грохот и крики. Не понимаю, в чем интерес? Родители, проведите беседу по этому поводу», — написала женщина.

По ее словам, все происходит во дворах домов недалеко от школы № 73.