Рязанец рассказал о машинах, которые паркуют на тротуарах

Житель Рязани пожаловался на машины, которые паркуют на тротуарах. Фотография появилась в Telegram-канале «Рязань» 12 февраля.

Отмечается, что водители регулярно паркуют авто на тротуаре улицы Чапаева.

«Не, я конечно понимаю, что парковочных мест на всех не хватает, но свои корыта хотя бы поскромнее паркуйте, не занимайте весь тротуар и часть зеленой зонына улице Чапаева на регулярной основе. Гаишники с эвакуаторами озолотиться тут могут», — пишет рязанец.

В рязанской Госавтоинспецкии рассказали, что полицейские начали проверку по данному факту.