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Рязанцев попросили не парковать машины на 12 улицах города
В ночь с 12 на 13 февраля будут вывозить снег.

В ночь с 12 на 13 февраля в Рязани Дирекция благоустройства будет вывозить снег. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В планах провести работы на улицах Дзержинского, Московское шоссе, Первомайский проспект, Кольцова, Краснорядская, Ленина, Горького, Соборная, Интернациональная, Керамзавода, Кирпичного завода, разворотном круге общественного транспорта «Поселок Мехзавода».

Коммунальные службы обращаются к автомобилистам с просьбой не парковать машины на этих участках, чтобы не создавать помехи работе спецтехники.

Кроме того, во все районы города направят 18 комбинированных дорожных машин. Они подметут улицы, по которым ходит общественный транспорт, и обработают проезжую часть от гололеда.