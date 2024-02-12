Госавтоинспекция призвала рязанцев воздержаться от поездок на автомобиле из-за ледяного дождя

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с выпадением осадков в виде ледяного дождя.

Госавтоинспекция призвала рязанцев воздержаться от поездок на автомобиле из-за ледяного дождя. Сообщение появилось в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

Госавтоинспекция рекомендует водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости, в связи с выпадением осадков в виде ледяного дождя.

«Сложные погодные условия негативно влияют на дорожную обстановку и требуют от водителей особой осторожности и внимательности. Пешеходам следует также быть предельно внимательными — переходить дорогу только в разрешенных местах и делать это осмотрительно. В темное время суток обеспечить свою одежду световозвращающими элементами», — написали в обращении.