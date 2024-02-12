Флагманский премиальный внедорожник EXEED VX презентовали в Рязани

Познакомиться с новинкой можно в этой статье и у официального дилера EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной.

Флагманский премиальный внедорожник EXEED VX уже в Рязани. Познакомиться с новинкой можно в этой статье и у официального дилера EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной.

Одним из ключевых технических обновлений EXEED VX стала классическая 8- ступенчатая автоматическая коробка передач Aisin. Она сочетается с двухлитровым турбированным двигателем и обеспечивает динамику для любителей драйва и плавность для любителей комфорта. Улучшенная электрогидравлическая система полного привода BorgWarner новейшего шестого поколения с 7 режимами вождения дарит уверенность на любом типе дорожного покрытия. К уже привычным режимам Эко, Стандарт и Спорт добавились Снег, Грязь, Песок и Бездорожье.

Квинтэссенция технологичности EXEED VX — сверхскоростной процессор Qualcomm 8155, вычислительная мощность которого составляет 8 трлн. операций в секунду. Это гарантирует, что даже если бы все сценарии приложений будут запущены одновременно, это не приведёт к сбою из-за высокой нагрузки, система в любом случае продолжит работать плавно. Тройной центральный дисплей состоит из двух экранов по 12,3 дюйма и одного 15,6 дюйма под одним триплексным стеклом, при этом один из экранов предназначен для пассажира и открывает доступ к целому ряду развлечений.

ЕXEED VX оснащен комплексом онлайн-сервисов и системой телематики. Телематические сервисы откроют целый спектр функций удаленного управления автомобилем через мобильное приложение: удаленный запуск двигателя, климатконтроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. И конечно, наличие интернета в автомобиле позволит обновлять программное обеспечение в беспроводном режиме.

Созданный международной командой в дизайн-центре в Мюнхене, EXEED VX отличается высочайшим вниманием к деталям: отделка материалами премиального качества, включая натуральное дерево и кожу, тонкая работа с текстурами и оттенками, воплощают философию успеха в каждом элементе дизайна — как в экстерьере, так и в интерьере. Сочетание материалов, фактур и узоров призвано передать ощущение роскоши, комфорта и уюта, а компоновка салона предполагает как семиместное размещение, так и шестиместное с двумя капитанскими креслами на втором ряду.

Комфорт в салоне доведен до абсолюта, чтобы каждый участник поездки чувствовал себя, как в салоне бизнес-джета. Передние сиденья оснащены массажем, а «королевское сиденье» переднего пассажира позволяет полноценно отдохнуть в дальнем путешествии. Несколько специальных сценариев вождения для комфортного пребывания в салоне при различных обстоятельствах позволяют активировать настройки одним нажатием: детский режим, релакс, режим мойки, проветривание и некоторые другие. Акустический комфорт создан за счет двойных стекол и системы активного шумоподавления, а аудиосистема с 23 динамиками мгновенно переносит в атмосферу концертного зала.

10 подушек безопасности, более 30 систем безопасности и ассистентов водителя ADAS, система автоматической парковки, система кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» позволили VX по праву завоевать 5 звезд самого строго рейтинга безопасности C-NCAP.

Продажи нового EXEED VX уже стартовали. У официального дилера EXEED в Рязани — Автоимпорт на Солнечной автомобиль доступен для тест-драйва и покупки. Подробности по телефону +7 (4912) 771-771