Bild: Украина потеряет Авдеевку в ближайшие дни

Отмечается, что российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии.

Украина может потерять Авдеевку в ближайшие недели. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на эксперта Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

«До этого остались дни или максимум недели», — заявил он.

По подсчетам Репке, ширина остающегося у ВСУ коридора между позициями ВС России уменьшилась до 4,85 километров.

Отмечается, что российские войска успешно наступают благодаря преимуществу над украинскими в артиллерии. У ВСУ нет средств ПВО для отражения этих ударов.

Кроме того, им не хватает и солдат на земле, поэтому часто против наступающих групп российской пехоты действуют одни беспилотники.