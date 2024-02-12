Абхазия отказалась от соглашения об охране правопорядка с российской Росгвардией

Одна из причин — конституция и законодательство республики не позволяет привлекать к обеспечению общественной безопасности правоохранительные органы иностранного государства.

МВД Абхазии отказалось подписывать соглашение об охране порядка с Росгвардией. Об этом сообщило РИА Новости .

«Проект соглашения о сотрудничестве между Федеральной службой войск национальной гвардии РФ и МВД Республики Абхазия, в последние дни обсуждаемый в абхазском обществе, не подлежит подписанию», — сказал Глава МВД Абхазии Роберт Киут.

Также он заявил, что конституция и законодательство республики не позволяет привлекать к обеспечению общественной безопасности правоохранительные органы иностранного государства. Также он отметил, что у их силовиков достаточно личного состава.

Кроме этого Киут заявил, что ведомство готово развивать сотрудничество с МВД России и Росгвардией в целях обмена опытом и повышения квалификации сотрудников.