Столтенберг: НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс

Также Столтенберг отметил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.

Столтенберг заявил, что НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — сказал он.

Также Столтенберг добавил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.