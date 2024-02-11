Столтенберг: НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс
Также Столтенберг отметил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.
Столтенберг заявил, что НАТО обещает единый и мощный ответ на любую атаку на альянс. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Reuters.
«Любая атака на НАТО будет встречена единым и мощным ответом», — сказал он.
Также Столтенберг добавил, что любое предположение о том, что союзники по НАТО не будут защищать друг друга, подрывает безопасность всего альянса и подвергает риску американских и европейских солдат.