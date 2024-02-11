Специалисты «Рязаньэнерго» начали готовиться к работе в непогоду

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств.

По прогнозам Гидрометцентра, 11 и 12 февраля на территории Рязанской области будут наблюдаться неблагоприятные погодные явления: мокрый снег и ледяной дождь. В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. Об этом сообщили в компании.

К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды готовы 116 бригад: 380 энергетиков, 187 единиц спецтехники. На особом контроле находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале «Рязаньэнерго» работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8 (800) 220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

В «Рязаньэнерго» напомнили, что при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае нельзя приближаться к ним. Необходимо незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.