«Вид Сбоку»: Иван Брысин перед гибелью был у одного из лидеров рязанской КПРФ

Иван Брысин перед гибелью был у одного из лидеров рязанской КПРФ на улице Чапаева. Об этом сообщил «Вид Сбоку».

Как стало известно изданию, друг, от которого поздно вечером шел погибший 19-летний студент Иван Брысин — это один из руководителей рязанского отделения КПРФ.

«Он [друг], в частности, был кандидатом в депутаты Госдумы от партии по округу на последних выборах», — говорится в сообщении.

По данным «Вид Сбоку», Иван Брысин был членом городского молодежного парламента от КПРФ.

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