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Шойгу рассказал о работе по борьбе с украинскими FPV-дронами
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможности российских Вооруженных сил позволяют бороться с украинскими FPV-дронами в зоне спецоперации.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что возможности российских Вооруженных сил позволяют бороться с украинскими FPV-дронами в зоне спецоперации. Об этом он рассказал на совещании с предприятиями ОПК, производящими беспилотники, сообщает РИА Новости.

Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Центрального военного округа проверил выполнение гособоронзаказа по производству разведывательных и ударных беспилотников предприятиями ОПК в Удмуртии, отметили в Минобороны. Также министр провел рабочее совещание с руководителями предприятий ОПК и представителями органов военного управления.

«Те мощности, которые созданы, позволяют нам решать большинство из тех задач, которые перед нами сегодня стоят. Я имею в виду и борьба с FPV-дронами, это и РЭБ в тактическом звене, и использование искусственного интеллекта», — отметил Шойгу.

Он поручил руководству предприятий наращивать темп, количество и качество продукции за счет повышения автоматизации производственных мощностей.