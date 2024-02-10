Мошенники начали вымогать деньги от лица рязанского омбудсмена Епихиной

Мошенники начали массово рассылать фейковые сообщения от имени уполномоченной по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной.

Мошенники начали массово рассылать фейковые сообщения от имени уполномоченной по правам человека в Рязанской области Натальи Епихиной. Об этом сообщила сама Епихина на своей странице «ВКонтакте».

"Мошенники создают фейковый аккаунт с именем и фото, вступают в личную переписку. Сообщают о ЧП и просят деньги. Пожалуйста, будьте осторожны! Перепроверяйте информацию. Если у вас возникли сомнения, то перезвоните мне", — сообщается в посте.

Напомним, ранее мошенники попытались обмануть рязанку от имени протоиерея Арсения Вилкова.