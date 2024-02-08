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В Ряжске бездомные собаки покусали беременную девушку
Ей потребовалась медпомощь.

В Ряжске 7 февраля на станции бездомные собаки покусали беременную девушку. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщил читатель.

Беременная девушка возвращалась домой, когда на нее напала стая собак и покусала ноги.

«Так как автобус номер 4 ходит только до обеда или когда вздумается, то она решила поехать на маршрутке, которая едет только до Вокзала. Перешла вокзальный мост. И возле дороги на нее напали бездомные собаки», — рассказал читатель.

После нападения собак на девушку, ей потребовалась медпомощь.

Читатель также отметил, что это не первый случай когда бездомные собаки нападают на людей в Ряжске.

«Куда не пойдешь одни собаки, в поликлинику, на пятак, на вокзал, в парк везде стаи собак! Ребенка боишься одного отпускать, в ДДЮ идти им страшно, по Первомайской улице стаи собак, никто не знает что у них на уме! Добродетели говорят, они мол чипированные! Какие глупости, они что не кусаются что ли? Или при чипировке им прочли лекцию как себя вести?» — возмутился житель Ряжска.