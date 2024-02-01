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Рязанская мэрия снова сорвала сроки сдачи разрушенного дома на Пушкина
Пока в доме идет ремонт и срок сдачи неизвестен.

Рязанская мэрия снова сорвала сроки сдачи разрушенного дома на Пушкина. Об этом РЗН. инфо сообщили жители.

В конце декабря заммэра Михаил Ромодин сообщил, что к концу января все жители получат ключи от квартир.

Как отметили рязанцы, пока в доме идет ремонт и срок сдачи неизвестен.

«Ключи планируют выдать после полного завершения всех работ», — подчеркнули жители.

Кроме того, рязанцы добавили, что с 25 декабря по 20 января все работы были приостановлены, так как произошел конфликт между двумя компаниями, делавшими ремонт в доме.

«С конца декабря мэрия не выходит с нами на связь и не отвечает на вопрос о сроках сдачи дома», — рассказали местные.

Напомним, в двухэтажке произошел взрыв газа, в результате чего здание частично обрушилось. На встрече жителей дома с главой рязанского следкома Владимиром Никешкиным стало известно, что частично обрушенный дом признали аварийным и непригодным для жилья. Однако позже сообщалось, что мэрия не отказалась от планов восстановить здание. Рязанская мэрия попросила жителей разрушенного дома выехать из квартир до 14 августа. В конце августа администрация заключила договор с подрядчиком.