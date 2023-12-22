Мэрия Рязани рассказала о ходе восстановительных работ в доме на улице Пушкина

Мэрия сообщает, что в данный момент восстановительные работы в доме завершены.

В управлении энергетики и ЖКХ администрации Рязани прошла встреча с жителями дома № 47 корпус 2 на улице Пушкина. Также на ней были и.о. заместителя главы администрации Рязани Михаил Ромодин, начальник управления капитального строительства Сергей Клепиков и заместитель начальника управления энергетики и ЖКХ Эдуард Алтунин.

Напомним, дом был частично разрушен в результате взрыва газа. Подрядная организация долго не выходила на объект, жители не соглашались переезжать. По технике безопасности строители не могли начать восстановительные работы, пока на объекте находились люди.

Мэрия сообщает, что в данный момент восстановительные работы в доме завершены. Смонтированы новые лестницы, подключено отопление, восстановлены коммуникации. На крыше предусмотрена система водоотведения и громоотвод. Несколько квартир уже готовы к заселению, осталось устранить мелкие недочеты и установить розетки. В остальных — ведутся отделочные работы. После полного высыхания слоев штукатурки подрядчик приступит к оклейке обоев, дизайн выбирают сами жители.

Кроме того, в некоторых квартирах были замурованы вытяжки, сейчас вентиляция восстановлена. Жители трех квартир попросили увеличить дверные проемы. Вопрос будет проработан совместно с проектной организацией.

После обсуждения жители дома приняли решение, что лучше подождать, доделать все работы качественно, с соблюдением технологии, и только потом переехать в обновленные квартиры.

К концу января все жители получат ключи от квартир, заселение планируется проводить поэтапно, по мере готовности квартир.

«С точки зрения безопасности и энергоэффективности дом будет соответствовать самым современным стандартам. На все работы предусмотрены гарантийные обязательства», — отметил Михаил Ромодин.

Что касается благоустройства территории, то весь строительный мусор будет вывезен, произведена засыпка грунтом. Финишное благоустройство проведут весной, с наступлением благоприятных погодных условий. Жители также попросили предусмотреть освещение дворовой территории. Варианты подключения проработают дополнительно.