В мэрии прокомментировали очередной обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани
Там сообщили, что в настоящее время ремонт на Московском закончили, троллейбусы возобновили движение по своим маршрутам.
В мэрии прокомментировали очередной обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани. Комментарий РЗН. Инфо получили в пресс-службе администрации города.
Там сообщили, что в настоящее время ремонт на Московском закончили, троллейбусы возобновили движение по своим маршрутам.
В мэрии также заявили, что в 2025 году на Московском шоссе планируется ремонт контактной сети.
Ранее из-за обрыва контактной сети в Рязани изменились маршруты некоторых троллейбусов.