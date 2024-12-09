В мэрии прокомментировали очередной обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани

Там сообщили, что в настоящее время ремонт на Московском закончили, троллейбусы возобновили движение по своим маршрутам.

В мэрии прокомментировали очередной обрыв контактной сети троллейбусов в Рязани. Комментарий РЗН. Инфо получили в пресс-службе администрации города.

Там сообщили, что в настоящее время ремонт на Московском закончили, троллейбусы возобновили движение по своим маршрутам.

В мэрии также заявили, что в 2025 году на Московском шоссе планируется ремонт контактной сети.

Ранее из-за обрыва контактной сети в Рязани изменились маршруты некоторых троллейбусов.