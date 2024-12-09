Стали известны подробности пожара в Канищеве

На месте работали девять человек личного состава и три единицы техники.

Стали известны подробности пожара в Канищеве. Их сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Рязанской области.

Возгорание случилось 9 декабря, примерно в 18:25 в квартире на улице Интернациональной. Огонь охватил площадь в пять квадратных метров.

На месте работали девять человек личного состава и три единицы техники.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, о пожаре на улице Интернациональной.