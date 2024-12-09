На пожаре в рязанской пятиэтажке погибли две женщины
Отмечается, что в квартире загорелись постельные принадлежности.
На пожаре в рязанской пятиэтажке погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В результате загорания постельных принадлежностей в квартире на улице Интернациональной погибли две жительницы 1937 и 1977 годов рождения.
Причина пожара устанавливается.
Напомним, ранее стало известно о пожаре в квартире на улице Интернациональной. МЧС сообщило подробности происшествия.