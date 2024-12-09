На пожаре в рязанской пятиэтажке погибли две женщины

Отмечается, что в квартире загорелись постельные принадлежности.

На пожаре в рязанской пятиэтажке погибли две женщины. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате загорания постельных принадлежностей в квартире на улице Интернациональной погибли две жительницы 1937 и 1977 годов рождения.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее стало известно о пожаре в квартире на улице Интернациональной. МЧС сообщило подробности происшествия.