Рязанцам предложили определить «Профессионала года»

На сайте рязанского выпуска «Комсомольской правды» стартовало онлайн-голосование конкурса, который проводит Рязанский государственный университет имени Есенина.

На сайте рязанского выпуска «Комсомольской правды» стартовало онлайн-голосование конкурса, который проводит Рязанский государственный университет имени Есенина. Соучредителями конкурса выступили Общественная палата Рязанской области, Рязанский областной союз организаций профсоюзов, КП-Рязань — сайт газеты «Комсомольская правда».

В этом году конкурс проводится впервые. Профессионалов выбирают в шести номинациях:

Образование

Юриспруденция

Журналистика

Туризм

IT-технологии

Предпринимательство

Выдвинуть кандидатов могли организации, заявку можно было подать и самостоятельно.

Отмечается, что сначала претендентов рассматривало профессиональное жюри. Сейчас по три кандидатуры выставлены на народное голосование. Оно проходит на сайте «Комсомольской правды» с 9 по 15 декабря. В сфере образования сделали исключение и представили пять кандидатов из-за большого количества заявок в этой номинации.

Среди участников — выпускники разных вузов Рязанской области. Номинанты работают как на государственной службе, так и в муниципалитетах области, а также представляют частный бизнес.

На сайте рязанской «Комсомолки» представлены фотографии кандидатов с кратким описанием их достижений за этот год. Список участников интернет-голосования — ниже:

Номинация «Образование»

Тесликова Наталья Алексеевна — Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

Костина Анастасия Олеговна — детский сад № 38 г. Рязани, воспитатель;

Коржавчикова Наталья Владимировна — детский сад № 1 «Светлячок» г. Скопин Рязанской области, воспитатель;

Киндяшова Ольга Николаевна — Рыбновская средняя школа № 3, учитель биологии, педагог дополнительного образования Рыбновского районного Детско-юношеского центра туризма;

Гордова Мария Викторовна — Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, педагог-организатор.

Номинация «Предпринимательство»

Казарина Мария Анатольевна — ABRANTA;

Скворцова Надежда Олеговна — ООО «Областная налоговая консультация»;

Карпунин Алексей Юрьевич — ООО «Мир Жалюзи», основатель, директор.

Номинация «Юриспруденция»

Зблыгина Екатерина Алексеевна — ООО ФПК «Инвест», руководитель юридического отдела;

Немецкая Елена Владимировна — Государственное казённое учреждение Рязанской области «Государственное юридическое бюро», директор;

Сергиенко Алексей Валентинович — адвокат Адвокатской палаты Рязанской области, арбитражный управляющий.

Номинация «Журналистика»

Потапов Роман Игоревич — ведущий программ ГАУ ОГТРК «Край Рязанский»;

Мозалева Зоя Викторовна — заместитель главного редактора регионального приложения «Аргументы и факты — Рязань»;

Астафьев Вячеслав Викторович — исполняющий обязанности первого заместителя главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости».

Номинация «IT-технологии»

Родина Ирина Владимировна — ООО «Аэротэк», директор по коммуникациям;

Поляков Кирилл Игоревич — ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», начальник управления развития информационных технологий;

Кузнецов Александр Юрьевич — ГКУ Рязанской области «ЦИТ Рязанской области», начальник отдела анализа данных управления по информационно-аналитической работе.

Номинация «Туризм»

Пименова Ольга Владимировна — АНО «Агентство развития туризма Рязанской области»;

Попов Виталий Юрьевич — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, директор;

Вишталюк Анастасия Анатольевна — ИП Свирин Д.О. (гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня»), администратор.