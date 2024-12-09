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Рязанцам предложили определить «Профессионала года»
На сайте рязанского выпуска «Комсомольской правды» стартовало онлайн-голосование конкурса, который проводит Рязанский государственный университет имени Есенина.

На сайте рязанского выпуска «Комсомольской правды» стартовало онлайн-голосование конкурса, который проводит Рязанский государственный университет имени Есенина. Соучредителями конкурса выступили Общественная палата Рязанской области, Рязанский областной союз организаций профсоюзов, КП-Рязань — сайт газеты «Комсомольская правда».

В этом году конкурс проводится впервые. Профессионалов выбирают в шести номинациях:

  • Образование
  • Юриспруденция
  • Журналистика
  • Туризм
  • IT-технологии
  • Предпринимательство

Выдвинуть кандидатов могли организации, заявку можно было подать и самостоятельно.

Отмечается, что сначала претендентов рассматривало профессиональное жюри. Сейчас по три кандидатуры выставлены на народное голосование. Оно проходит на сайте «Комсомольской правды» с 9 по 15 декабря. В сфере образования сделали исключение и представили пять кандидатов из-за большого количества заявок в этой номинации.

Среди участников — выпускники разных вузов Рязанской области. Номинанты работают как на государственной службе, так и в муниципалитетах области, а также представляют частный бизнес.

На сайте рязанской «Комсомолки» представлены фотографии кандидатов с кратким описанием их достижений за этот год. Список участников интернет-голосования — ниже:

Номинация «Образование»

  • Тесликова Наталья Алексеевна — Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
  • Костина Анастасия Олеговна — детский сад № 38 г. Рязани, воспитатель;
  • Коржавчикова Наталья Владимировна — детский сад № 1 «Светлячок» г. Скопин Рязанской области, воспитатель;
  • Киндяшова Ольга Николаевна — Рыбновская средняя школа № 3, учитель биологии, педагог дополнительного образования Рыбновского районного Детско-юношеского центра туризма;
  • Гордова Мария Викторовна — Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, педагог-организатор.

Номинация «Предпринимательство»

  • Казарина Мария Анатольевна — ABRANTA;
  • Скворцова Надежда Олеговна — ООО «Областная налоговая консультация»;
  • Карпунин Алексей Юрьевич — ООО «Мир Жалюзи», основатель, директор.

Номинация «Юриспруденция»

  • Зблыгина Екатерина Алексеевна — ООО ФПК «Инвест», руководитель юридического отдела;
  • Немецкая Елена Владимировна — Государственное казённое учреждение Рязанской области «Государственное юридическое бюро», директор;
  • Сергиенко Алексей Валентинович — адвокат Адвокатской палаты Рязанской области, арбитражный управляющий.

Номинация «Журналистика»

  • Потапов Роман Игоревич — ведущий программ ГАУ ОГТРК «Край Рязанский»;
  • Мозалева Зоя Викторовна — заместитель главного редактора регионального приложения «Аргументы и факты — Рязань»;
  • Астафьев Вячеслав Викторович — исполняющий обязанности первого заместителя главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости».

Номинация «IT-технологии»

  • Родина Ирина Владимировна — ООО «Аэротэк», директор по коммуникациям;
  • Поляков Кирилл Игоревич — ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», начальник управления развития информационных технологий;
  • Кузнецов Александр Юрьевич — ГКУ Рязанской области «ЦИТ Рязанской области», начальник отдела анализа данных управления по информационно-аналитической работе.

Номинация «Туризм»

  • Пименова Ольга Владимировна — АНО «Агентство развития туризма Рязанской области»;
  • Попов Виталий Юрьевич — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, директор;
  • Вишталюк Анастасия Анатольевна — ИП Свирин Д.О. (гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня»), администратор.

Выбрать своего кандидата в каждой номинации можно по ссылке. Итоги голосования подведут 15 декабря. Награждение победителей пройдет 17 декабря на торжественном вечере в честь дня рождения Рязанского государственного университета имени Есенина.