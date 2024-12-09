Рязанцам предложили определить «Профессионала года»

На сайте рязанского выпуска «Комсомольской правды» стартовало онлайн-голосование конкурса, который проводит Рязанский государственный университет имени Есенина. Соучредителями конкурса выступили Общественная палата Рязанской области, Рязанский областной союз организаций профсоюзов, КП-Рязань — сайт газеты «Комсомольская правда».
В этом году конкурс проводится впервые. Профессионалов выбирают в шести номинациях:
- Образование
- Юриспруденция
- Журналистика
- Туризм
- IT-технологии
- Предпринимательство
Выдвинуть кандидатов могли организации, заявку можно было подать и самостоятельно.
Отмечается, что сначала претендентов рассматривало профессиональное жюри. Сейчас по три кандидатуры выставлены на народное голосование. Оно проходит на сайте «Комсомольской правды» с 9 по 15 декабря. В сфере образования сделали исключение и представили пять кандидатов из-за большого количества заявок в этой номинации.
Среди участников — выпускники разных вузов Рязанской области. Номинанты работают как на государственной службе, так и в муниципалитетах области, а также представляют частный бизнес.
На сайте рязанской «Комсомолки» представлены фотографии кандидатов с кратким описанием их достижений за этот год. Список участников интернет-голосования — ниже:
Номинация «Образование»
- Тесликова Наталья Алексеевна — Ряжский колледж имени Героя Советского Союза А.М. Серебрякова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- Костина Анастасия Олеговна — детский сад № 38 г. Рязани, воспитатель;
- Коржавчикова Наталья Владимировна — детский сад № 1 «Светлячок» г. Скопин Рязанской области, воспитатель;
- Киндяшова Ольга Николаевна — Рыбновская средняя школа № 3, учитель биологии, педагог дополнительного образования Рыбновского районного Детско-юношеского центра туризма;
- Гордова Мария Викторовна — Рязанский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова, педагог-организатор.
Номинация «Предпринимательство»
- Казарина Мария Анатольевна — ABRANTA;
- Скворцова Надежда Олеговна — ООО «Областная налоговая консультация»;
- Карпунин Алексей Юрьевич — ООО «Мир Жалюзи», основатель, директор.
Номинация «Юриспруденция»
- Зблыгина Екатерина Алексеевна — ООО ФПК «Инвест», руководитель юридического отдела;
- Немецкая Елена Владимировна — Государственное казённое учреждение Рязанской области «Государственное юридическое бюро», директор;
- Сергиенко Алексей Валентинович — адвокат Адвокатской палаты Рязанской области, арбитражный управляющий.
Номинация «Журналистика»
- Потапов Роман Игоревич — ведущий программ ГАУ ОГТРК «Край Рязанский»;
- Мозалева Зоя Викторовна — заместитель главного редактора регионального приложения «Аргументы и факты — Рязань»;
- Астафьев Вячеслав Викторович — исполняющий обязанности первого заместителя главного редактора областной газеты «Рязанские ведомости».
Номинация «IT-технологии»
- Родина Ирина Владимировна — ООО «Аэротэк», директор по коммуникациям;
- Поляков Кирилл Игоревич — ООО «Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания», начальник управления развития информационных технологий;
- Кузнецов Александр Юрьевич — ГКУ Рязанской области «ЦИТ Рязанской области», начальник отдела анализа данных управления по информационно-аналитической работе.
Номинация «Туризм»
- Пименова Ольга Владимировна — АНО «Агентство развития туризма Рязанской области»;
- Попов Виталий Юрьевич — Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник, директор;
- Вишталюк Анастасия Анатольевна — ИП Свирин Д.О. (гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня»), администратор.
Выбрать своего кандидата в каждой номинации можно по