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Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76
Напомним, в январе 2024 года ИЛ-76 сбили в Белгородской области. На борту были 63 человека. Все они погибли.

Россия передала Украине тела военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

«Они переданы. Это свершилось», — сказала она.

Кроме того, Москалькова отметила, что обмены телами погибших в ходе СВО между Россией и Украиной продолжатся.

Напомним, в январе 2024 года ИЛ-76 сбили в Белгородской области. На борту были 63 человека. Все они погибли.