Кремль обвинил Украину в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области
«То, что украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, — чудовищный акт», — заявил Дмитрий Песков.
Кремль обвинил Украину в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщило РИА Новости.
Комментарий по поводу трагедии дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«То, что украинцы убили своих граждан, которые должны были оказаться дома через сутки, — чудовищный акт», — приводит агентство слова представителя Кремля.