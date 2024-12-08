Полиция: в Рязани проходит масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов

В ведомстве уточнили, что полиция проводит рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. На данный момент их «выявили много».

В Рязани в воскресенье, 8 декабря, проходит масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Там уточнили, что полиция проводит рейды по поиску нарушений миграционного законодательства. На данный момент их «выявили много». Подробности пообещали рассказать позже.

В соцсетях появилась информация, что всего задержали 200 мигрантов, из которых более 20 человек оказались без регистрации и документов.