Девочка выпала из окна квартиры на улице Полетаева во время вечеринки

У 13-летней девочки после случившегося сломана ключица. Помимо этого, пострадавшей вправляли бедро.

Девочка выпала из окна квартиры на улице Полетаева во время вечеринки. Об этом РЗН. инфо сообщила знакомая пострадавшей.

По ее словам, девочке, которая выпала из окна, 13 лет. Как заявила собеседница, школьница состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

«Они на квартире там были все пьяные. А в какой-то момент Лиза [имя изменено. — прим.ред.] ушла с квартиры к мальчику, взяв с собой бутылку алкоголя», — рассказала знакомая.

Она добавила, что школьница вернулась в квартиру через полтора часа. На улицу ее не выпускали. Школьница побежала на балкон. После ее нашли под окнами дома.

Собеседница уточнила, что у 13-летней девочки после случившегося сломана ключица, вывихнута кисть. Помимо этого, по данным источника, пострадавшей вправляли бедро.

Официальной информации о случившемся до сих пор не поступало.

Напомним, инцидент произошел ночью в субботу, 7 декабря. Очевидцы публиковали фото с места происшествия.