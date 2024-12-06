Якушев: Контроль за исполнением нацпроектов будет вестись через участие граждан

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» организует постоянный мониторинг за исполнением новых национальных проектов на основе обратной связи от жителей. Поручение использовать данный механизм для оценки эффективности работы Правительства в части реализации нацпроектов дал Президент.
Партия принимала активное участие в разработке новых национальных проектов, представила свои предложения в каждый из них.
«Народная программа „Единой России“ синхронизирована с пока еще действующими национальными проектами. С нового года запускаются новые. В тесном взаимодействии с Правительством, федеральными и региональными органами исполнительной власти мы будем работать над выполнением целей и задач, которые в них отражены. Положения 19 новых национальных проектов будут зафиксированы в народной программе партии. Их мы примем 14 декабря на очередном Съезде», — отметил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
Он подчеркнул, что сейчас контроль за строительством и ремонтом объектов нацпроектов и народной программы проходит при непосредственном участии жителей регионов. Такой формат взаимодействия будет использоваться и с новыми нацпроектами, что позволит оперативно собирать обратную связь «с земли».
В частности, с 2019 года построено почти 1400 школ, где учатся 850 тысяч детей. Также создано 246 тысяч новых мест в яслях для детей до трех лет и введены в строй почти 1700 детских садов.
Непосредственное участие жителей обеспечивается также при благоустройстве общественных пространств и дворов. Ежегодно «Единая Россия» вместе с Минстроем проводят всероссийское голосование по выбору объектов. С 2018 года по всей стране благоустроено 95 тысяч общественных пространств и дворов.
Помимо этого, партия обеспечивает финансирование положений нацпроектов в бюджете. В частности, ежегодно выступает за увеличение финансирования на строительство дорожной сети. Это позволило за шесть лет существенно улучшить ее состояние — 85% дорог в крупнейших агломерациях соответствуют нормативным требованиям. По региональным дорогам этот показатель составляет всего 54%.
За последние четыре года по всей стране построено и реконструировано более тысячи поликлиник, поставлено 174 тысячи единиц современного оборудования.
Владимир Якушев отметил, что реализация новых нацпроектов усилит страну, сделает ее еще более комфортной для семей с детьми, ускорит технологическое и экономическое развитие.