В Росгвардии прокомментировали ситуацию с неадекватным мужчиной в рязанском ТЦ

Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место по сигналу тревоги.

В Росгвардии прокомментировали ситуацию с неадекватным мужчиной в рязанском ТЦ. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место по сигналу тревоги.

Охранники заведения пояснили, что предотвратили проход неадекватного гражданина в зал быстрого питания.

Правоохранители помогли вывести гражданина из торгового центра.

Напомним, ранее появилась информация, что охранники скрутили мужчину в ТЦ «Виктория Плаза».