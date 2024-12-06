В Росгвардии прокомментировали ситуацию с неадекватным мужчиной в рязанском ТЦ
Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место по сигналу тревоги.
В Росгвардии прокомментировали ситуацию с неадекватным мужчиной в рязанском ТЦ. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии прибыли на место по сигналу тревоги.
Охранники заведения пояснили, что предотвратили проход неадекватного гражданина в зал быстрого питания.
Правоохранители помогли вывести гражданина из торгового центра.
Напомним, ранее появилась информация, что охранники скрутили мужчину в ТЦ «Виктория Плаза».