В Госдуме предложили создать льготную ипотеку для участников СВО

Возможность оформления льготной ипотеки должны получить участники спецоперации, их супруги, вдовы и вдовцы, но только однократно.

В Госдуме предложили создать льготную ипотеку для участников СВО. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

По его словам, процентную ставку нужно установить на уровне 2%, как в новых регионах.

Отмечается, что кредитные лимиты оставят на уровне 12 млн для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, шесть млн — для остальных регионов.

Колунов отметил, что возможность оформления льготной ипотеки должны получить либо сами участники спецоперации, либо их супруги, вдовы и вдовцы, но только однократно.