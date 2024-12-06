Собянин заявил, что новогоднего фейерверка в Москве не будет

От запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022, такое решение было принято после голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали около 300 тысяч человек. Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 накануне Нового года и Рождества.

Собянин заявил, что новогоднего фейерверка в Москве не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что от запуска новогодних фейерверков Москва воздержалась в 2022, такое решение было принято после голосования в «Активном гражданине», где свое мнение высказали около 300 тысяч человек.

Аналогичное решение в столице было принято и в 2023 накануне Нового года и Рождества.