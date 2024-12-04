В Красноярске мужчина изнасиловал маленькую девочку и накачал ее наркотиками

В Красноярске мужчина изнасиловал маленькую девочку и накачал ее наркотиками. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 46-летний Владислав зашел в подъезд за 9-летней девочкой и попросил дать ему стакан воды. Под этим предлогом мужчина попал в квартиру и набросился на ребенка. Насилие продолжалось несколько часов. Все это он снимал на видео.

Отмечается, что несколько лет назад Владислава уже судили за педофилию.

В прокуратуре рассказали, что Владислав представил к горлу девочки нож, когда ей позвонила мама. Угрожал убить, если она расскажет о случившемся. После вколол ребенку три шприца с наркотиками.