Суд признал рязанскую компанию по продаже моторного топлива банкротом

Арбитражный суд рассмотрел представленные доказательства и посчитал, что ООО «Бензолюкс» следует признать банкротом.

Федеральная налоговая служба подала иск с требованием признать банкротом ООО «Бензолюкс» из-за непогашенной задолженности по уплате обязательных платежей. Об этом в среду, 4 декабря, сообщила пресс-служба Арбитражного суда Рязанской области на своей странице во «ВКонтакте».

Как указано в публикации, в отношении ООО «Бензолюкс» вводили процедуру банкротства — наблюдение. Назначали временного управляющего должника. От него поступило ходатайство о введении в отношении «Бензолюкса» процедуры конкурсного производства.

Временный управляющий вел реестр требований кредиторов должника. Туда были включены требования на общую сумму 260 644 223 рублей.

Арбитражный суд рассмотрел представленные доказательства и посчитал, что ООО «Бензолюкс» следует признать банкротом.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным из открытых источников, основной вид деятельности «Бензолюкса» — оптовая торговля моторным топливом, включая авиационный бензин.