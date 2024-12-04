Средства ПВО уничтожили над территорией Рязанской области четыре беспилотника

По словам губернатора Павла Малкова, в Кораблинском районе на месте падения повреждены окна в четырех домах, пострадавших нет.

Средства ПВО уничтожили над территорией Рязанской области четыре беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По словам губернатора Павла Малкова, в Кораблинском районе на месте падения повреждены окна в четырех домах, пострадавших нет. Главе администрации района поручено оказать помощь местным жителям.

Всего по информации Минобороны, над Российскими регионами сбили 35 дронов ВСУ.