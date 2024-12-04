Полиция прокомментировала ситуацию с неадекватным рязанцем на площади Новаторов
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался пробраться на территорию храма, а затем кидался на прохожих с ножом.
Полиция прокомментировала ситуацию с неадекватным рязанцем на площади Новаторов. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что правоохранители начали проверку.
Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался пробраться на территорию храма на площади Новаторов, а затем кидался на прохожих с ножом.