МВД предупредило россиян о распространяющемся виде мошенничества «Спуфинге»

В ведомстве пояснили, что в этой схеме злоумышленники создают фиктивные номера и сайты, замаскированные под известные источники.

МВД предупредило россиян о распространяющемся виде мошенничества «Спуфинге». Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве пояснили, что в этой схеме злоумышленники создают фиктивные номера и сайты, замаскированные под известные источники.

Кроме того, в рамках схемы мошенники зачастую используют рассылки якобы рабочих документов.

Рассылается вредоносный файл, похожий на рабочий документ или архив, но при открытии такого файла выполняется скрытая установка вирусной программы на ваше используемое устройство.