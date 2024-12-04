Новости Рязани за 4 декабря 2024 год

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с аниме

Отмечается, что невозможно посмотреть «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам с аниме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Отмечается, что невозможно посмотреть «Наруто», «Ван Пис», «Блич» и другие.

В Рязанской области продлили метеопредупреждение

Заявление сделали в региональном МЧС.

В Рязанской области продлили метеопредупреждение. Информация появилась на сайте регионального МЧС. Ночью и утром 5 декабря на территории региона сохранится гололед, на дорогах гололедица.

Полиция прокомментировала ситуацию с неадекватным рязанцем на площади Новаторов

Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался пробраться на территорию храма, а затем кидался на прохожих с ножом.

Полиция прокомментировала ситуацию с неадекватным рязанцем на площади Новаторов. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что правоохранители начали проверку. Напомним, ранее в соцсетях появилось видео, где мужчина пытался пробраться на территорию храма на площади Новаторов, а затем кидался на прохожих с ножом.

Рязанка нашла птенца цапли, который убегал от собаки

Детеныша приютил у себя местный житель, чтобы выкормить до весны, а затем отпустить на свободу.

Жительница Кадома нашла птенца цапли, который убегал от собаки. Об этом пишет ИД «Пресса». Женщина увидела, что крылья у него повреждены, и летать он не сможет. Детеныша приютил у себя местный житель, чтобы выкормить до весны, а затем отпустить на свободу. Птица ходит с мужчиной на рыбалку и с удовольствием лакомится рыбой. Фото Дмитрия Елисеева

В Рязанской области простятся с погибшим на СВО

Ему было 34 года.

В зоне СВО погиб рязанец Садиг Мустафаев. Об этом пишет портал «Рыбное.net». Ему было 34 года. Отмечается, что прощание с ефрейтором состоится 5 декабря 10:00 в СКЦ.

В России снова выросли цены на куриные яйца и сливочное масло

Заявление сделал Росстат.

В России снова выросли цены на куриные яйца и сливочное масло. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Росстат. Отмечается, что за неделю стоимость куриных яиц увеличилась на 1,3%, сливочного масла — на 1,2%.

Директором музея-заповедника Сергея Есенина стал Вячеслав Журавлев

Ранее он занимал должность главного специалиста центра современной культуры, был актером театра «Переход».

Директором музея-заповедника Сергея Есенина стал Вячеслав Журавлев. Об этом сообщил телеканал ТКР. Ранее он занимал должность главного специалиста центра современной культуры, был актером театра «Переход». Ранее музей возглавлял Борис Иогансон, после его ухода — Марина Горожанова. Фото: culture-rzn.ru

В Касимове произошло ДТП

На месте работают экстренные службы.

В Касимове произошло ДТП. Об этом сообщается в Telegram-канале «Автоклуб города Касимов». На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Авария случилась на улице Восточной при повороте на Елатьму. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают экстренные службы.

В Рязани зацвела декоративная капуста

Отмечается, что снимок сделан на станции юннатов.

В Рязани зацвела декоративная капуста. Об этом сообщается в Telegram-канале «Я-Рязань». Отмечается, что снимок сделан на станции юннатов. «Холода, но продолжает расти декоративная капуста», — написано в посте.

Производство какао и шоколада в Рязанской области выросло на девять процентов

За 10 месяцев 2024 года предприятия Рязанской области выпустили 15,2 тысяч тонн шоколада и какао-продуктов. Отмечается, что это на девять процентов больше, чем в 2023 году.

Производство какао и шоколада в Рязанской области выросло на девять процентов. Об этом сообщил Рязаньстат на своей странице во «ВКонтакте». Как указано в публикации, за 10 месяцев 2024 года предприятия Рязанской области выпустили 15,2 тысяч тонн шоколада и какао-продуктов. Отмечается, что это на девять процентов больше, чем в 2023 году.

В Рязани заметили седого дятла

Птицу заметили в рязанском ЦПКиО.

В Рязани заметили седого дятла. Об этом сообщает Telegram-канал Rzn Life. Птицу заметили в рязанском ЦПКиО. «Зимой на кормушках в городских парках можно увидеть птиц, которых летом не так просто и в лесу встретить», — отметил автор поста. Отметим, что седой дятел занесен в Красную книгу Московской области.

Путин: цифровой рубль начнут использовать в расчетах с 2025 года

«Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал Путин.

В системе федерального бюджета России с 2025 года начнут использовать расчеты с помощью цифрового рубля. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!». Его цитирует Life. «Как и договаривались, со следующего года расчеты с помощью цифрового рубля должны использоваться в системе федерального бюджета, а с 1 июля 2025 года такая возможность должна быть и в масштабах всей страны», — сказал Путин.

В курском приграничье Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ

Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.

В курском приграничье Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ. Об этом в среду, 4 декабря, сообщили в Telegram-канале Минобороны. Как указано в публикации, экипаж Су-34 ударил по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ. Видео: Telegram-канал Минобороны

Российский флаг подняли в поселке Благодатное в ДНР

Локация находится в центре населенного пункта.