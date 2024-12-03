В Рязанской области будут платить беременным студенткам

Согласно законопроекту, соцподдержка будет действовать до 31 января 2027 года.

В Рязанской области установят единовременные выплаты беременным студенткам. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте правительства.

Студенткам очных отделений, которые встали на учет по беременности, установят выплату в 100 тысяч рублей.

Кроме того, предусмотрено пособие в 300 тысяч рублей для молодых семей, у которых родился третий или последующие дети.

Согласно законопроекту, соцподдержка будет действовать до 31 января 2027 года.

Напомним, губернатор Павел Малков сообщил, что с нового года по нацпроекту «Семья» молодым семьям, в которых ребенок родится после 1 января 2025 года, будет компенсироваться оплата за аренду жилья.

Если в семье один ребенок, то 50% (до 9 тысяч рублей) от суммы оплаты за однокомнатную квартиру. А если двое детей, то компенсация составит 75% (до 13,5 тысяч за однокомнатную и до 17,2 тысяч рублей за двухкомнатную). Новая мера поддержки действует до достижения ребенком трех лет.