Трехлетний мальчик погиб на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода

Трехлетний мальчик погиб на прогулке в детском саду Нижнего Новгорода. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла днем 2 декабря, когда воспитатели вывели младшую группу на прогулку. Один из воспитанников залез на горку, зацепился курткой за металлическую конструкцию и повис. Спасти малыша не успели, он задохнулся.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следственный комитет и прокуратура разбираются в причинах трагедии.