США планируют поставить Украине тысячи единиц вооружения до середины января

Также в мерах поддержки Киева предусмотрены новые санкции против России.

США планируют поставить Украине сотни тысяч артиллерийских снарядов, тысячи ракет и другие критично важные вооружения до середины января. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на советника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана. Он добавил, что кроме военной поддержки Байден поможет Киеву за счет «серии дополнительных шагов», среди которых новые санкции против России.