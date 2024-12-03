Рязанцы возмутились стройкой «на болоте» в районе Северной окружной
По словам очевидцев, вдоль Северной окружной вырубили деревья и кусты с двух сторон.
Рязанцы возмутились стройкой «на болоте» в районе Северной окружной. Пост с жалобой опубликовали в паблике «Рязань» в соцсети «Вконтакте».
По словам очевидцев, вдоль Северной окружной вырубили деревья и кусты с двух сторон.
«Капают, убирают пни. Притом, что там с одной стороны 2-й Борковской карьер, с другой — болото (озеро). Что-то опять строить на болоте будут? «- поинтересовался автор поста.